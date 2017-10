Les deux circuits ont noué un accord d’amitié à l’occasion du Grand Prix F1 du Japon.

Ce rapprochement est pour le moins logique. Spa-Francorchamps et Suzuka font partie des circuits en activité qui sont parmi les plus appréciés au monde par les pilotes et les fans. Deux pistes légendaires qui exercent chacune une fascination auprès des mordus de sports mécaniques.

Les deux circuits seront un peu plus proches à l’avenir. Présente au Grand Prix du Japon, Nathalie Maillet, directrice du circuit spadois, a rencontré Susumu Yamashita, président de Mobilityland Corporation (à la tête du circuit de Suzuka), pour nouer un accord d’amitié entre les deux tracés.

Plus concrètement, cet accord permettra à Spa-Francorchamps de faire la promotion des différentes épreuves motorisées se tenant à Suzuka, et vice versa. Les deux circuits renforceront mutuellement leur visibilité auprès des fans sur leurs continents respectifs.

“C’est un honneur pour le Circuit de Spa-Francorchamps de conclure cet accord d’amitié avec le Circuit de Suzuka”, indique Nathalie Maillet. “Nos deux Circuits ont une âme, une véritable histoire. Le partage d’expérience qui résultera de cet accord bénéficiera tant à nos Circuits respectifs qu’à nos fans.”

“Je suis heureux d'annoncer cet accord d'amitié avec le Circuit de Spa-Francorchamps”, enchaîne Susumu Yamashita. “Ce tracé, riche d’une longue histoire de sports moteurs accueille de nombreuses épreuves internationales, dont pas moins de 50 éditions du Grand prix de Belgique de Formule 1 et la course d'Endurance des 24 heures de Spa depuis de longues années. Nous unissons nos forces pour promouvoir le sport automobile dans le monde entier.”

La 1ère collaboration concrète entre Spa-Francorchamps et Suzuka sera annoncée peu avant le début de la prochaine saison sportive. Des activités promotionnelles et de merchandising devraient également voir le jour dans un futur proche. En attendant, bravo Spa et Suzuka, et kampaï !