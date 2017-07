Invité de dernière heure, le triple vainqueur du Mans sera samedi au départ des 24 Heures de Spa qu’il n’a encore jamais réussi à gagner.

Une épreuve mythique que le Nivellois a découverte quand il était gamin, dans le stand RAS au sein duquel travaillait son papa Henri, ingénieur motoriste. Engagé sur l’Audi WRT N°5 avec notre jeune compatriote Dries Vanthoor et son pote suisse Marcel Fassler, André nous parle aussi du probable retrait du WEC de Porsche en fin d’année. Une catastrophe pour le Championnat du Monde d’Endurance et les pilotes officiels en LMP1 dont on attend la confirmation cet après-midi…