Passé chez Porsche, notre Belge de cœur vise une 4ème victoire au Mans et une 3ème à Spa.

Licencié belge, résident à mi-temps à Nivelles, l’Allemand André Lotterer reste toujours très attaché à notre pays, terre d’accueil de son regretté papa Henri, ingénieur motoriste au sein du réputé team de course de l’époque RAS, à Châtelet.

« Francorchamps, c’est ma course à domicile, » s’exclame-t-il à la veille des premiers essais libres (jeudi à 11h45) en vue de la deuxième manche du Championnat du Monde d’Endurance (WEC), ce samedi dans notre belle Ardenne. « J’adore venir ici depuis que j’étais en culottes courtes. C’est le plus beau circuit du monde, un bel événement, la répétition du Mans, une ambiance de dingue. Je me sens chez moi, cela fait chaud au cœur. Les Belges peuvent être fiers d’avoir un tracé pareil mais aussi tellement de passionnés de sport auto. C’est tout de même le seul pays au monde sans grand constructeur automobile qui réunit autant de bons pilotes que ce soit en rallye ou circuit, mais aussi ingénieurs, teams, directeurs sportifs. »

Après cinq années chez Audi, André qui a disputé son seul GP de F1 en Belgique au volant d’une Caterham, est passé chez les cousins de Porsche. « Un choix difficile car Toyota fait aussi partie de ma famille vu que je roule depuis longtemps pour eux au Japon en Super Formula. Un problème de luxe : d’un côté on me proposait un beau contrat mais seulement deux courses, Spa et Le Mans, tandis que de l’autre je fais tout le championnat. Porsche est une marque prestigieuse qui ne fait pas les choses à moitié. Et puis je reste dans le groupe. »

Objectif principal cette année : « Gagner une quatrième fois Le Mans. Certes un titre mondial est aussi prestigieux, mais les 24 Heures c’est ce qui me fait le plus rêver. Et je ne suis pas le seul… »

Et Spa où André s’est imposé en 2013 et 2015 constitue une excellente répétition : « C’est grisant de passer le Raidillon à fond à 280 km/h. Notre 919 Hybrid sera toujours en configuration Le Mans, c’est-à-dire avec peu d’appui comme à Silverstone. C’est un choix stratégique. On ne mettra le kit aéro avec peu d’appui qu’après le double tour d’horloge. Mais ici, cela ne nous handicapera pas fort. Il devrait y avoir un beau match face à Toyota. »

Des Japonais avantagés par leur 3ème voiture ? « Non, de toute manière, il n’y en a qu’une qui gagne, » sourit Lotterer qui a dû quelque peu modifier ses habitudes pour s’adapter à son proto Porsche : « C’est fort différent de la R18 TDI. J’ai dû modifier mon style de pilotage. La 919 se conduit de manière moins naturelle. Il faut plus s’appliquer techniquement, faire tourner plus vite l’auto pour avoir les roues droites et pouvoir utiliser nos 1000 chevaux. Pour l’instant, je dois encore me concentrer, mais cela deviendra bientôt instinctif. »

Dès ce week-end, il faudra donc pointer parmi les favoris la Porsche que notre demi compatriote partage avec le Suisse Neel Jani et le Britannique Nick Tandy. Ce n’est pas pour rien qu’elle porte déjà le numéro 1. Les années impaires lui réussissent plutôt bien à Spa : Après 2013 et 2015, André Lotterer se verrait bien monter une troisième fois sur la plus haute marche du podium, samedi soir, devant son public.