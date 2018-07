Le jeune bruxellois de 15 ans a remporté la 1ère des 3 courses de Formule 4 française sur le tracé bourguignon.

Tandis que les Belges célébraient la 3ème place au Mondial des Diables Rouges, Ugo de Wilde a fait retentir la Brabançonne en terre française ce samedi vers 19 heures. Sur le circuit de Dijon-Prenois, théâtre de la 4e manche du Championnat de France de Formule 4, le jeune pilote originaire de Zaventem a décroché la victoire lors de la 1ère des trois courses au programme sur le circuit bourguignon.

Le jeune loup de 15 ans a pris un excellent envol depuis la pole position pour ensuite gérer sa course et ses pneumatiques. Revenant à 1,5 point du Brésilien Caio Collet au championnat, Ugo devance pour plus d’une seconde les Français Adam Eteki et Pierre-Louis Chovet.

Du côté des autres Belges, Ulysse De Pauw termine 6e, soit deux échelons devant Esteban Muth. O’Neill Muth termine 12e tandis que Baptiste Moulin finit à la 16e place.

Deux courses auront lieu ce dimanche à 10h25 et 16h35.