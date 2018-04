Le champion du monde 2009 disputera Le Mans ainsi que toute la Super-Saison du WEC sur une BR1 LMP1 du SMP Racing…

Oui, il y aura un 23e pilote passé par la Formule 1 sur la grille de départ des prochaines 24 Heures du Mans. Dix jours après les révélations d’AUTOhebdo, Jenson Button a confirmé sa participation à la classique mancelle ainsi qu’à l’intégralité du Championnat du Monde d’Endurance. Il prendra le volant d’une BR1 LMP1 engagée par l’équipe SMP Racing et fera équipe avec le pilote d’Indycar Mikhail Aleshin et son ancien collègue des Grands Prix Vitaly Petrov.

« J’ai une nouvelle très excitante à partager avec vous : je défendrai les couleurs de SMP Racing dans le championnat du monde d’endurance, qui inclut Le Mans, cette année ainsi que l’an prochain », a déclaré Button. « Comme vous pouvez l’imaginer, cela a toujours été l’un de mes rêves de disputer les 24 Heures du Mans, je pense que c’est d’ailleurs le rêve de tout pilote de sport automobile de courir au Mans et de remporter cette course prestigieuse, et c’est assurément mon cas. »

Jenson croisera le fer avec nombre de pilotes qu’il a côtoyés sur les grilles de départ des Grands Prix de Formule 1. Parmi ceux-ci, on retrouve André Lotterer, Bruno Senna, Kazuki Nakajima, Kamui Kobayashi mais aussi et surtout un certain Fernando Alonso qui devra finalement partager l’affiche avec un autre champion du monde de F1. Oui, le rendez-vous sarthois de la mi-juin promet d’être plus royal que jamais.