"La M8 est la plus belle et la plus rapide de nos GT"

Après des débuts cette en IMSA, aux Etats-Unis, la M8 GT dispute ce week-end sa toute première course sur le vieux continent. Et le directeur de BMW Motorsport, Jens Marquardt, en est très fier.

Monsieur Marquardt, que pouvez-vous nous dire de cette nouvelle M8 GT ?

"Qu'on la prépare depuis dix mois. A mes yeux, c'est la plus aboutie, la plus belle et certainement la plus rapide de toutes les voiture de notre marque. J'en suis tombé amoureux la première fois que je l'ai vue à l'atelier. C'est la première fois qu'on a été autorisé à lancer sur la piste et en compétition une voiture pas encore commercialisée. La version de route sera présentée officiellement lors des 24H du Mans. Et on pourra l'acheter dès l'été."

Qu'en est-il de sa compétitivité face à la concurrence ?

(...)