Citroën Racing lève un coin du voile sur la C3 WRC

La future arme de Thierry Neuville ? Plus que quelques jours à patienter avant de connaître l’avenir du pilote belge…

Quelques jours avant le Salon de Paris où elle sera présentée, en vrai, Citroën a diffusé ce jour un dessin en 3D donnant un bon premier avant-goût de la « bête » avec laquelle Citroën Racing effectuera son retour officiel en WRC en 2017.

Nettement «"bodybuildée" par rapport à l’actuelle DS3 WRC, en accord avec la nouvelle règlementation, la C3 aura un look nettement plus agressif et racing que sa devancière.

Reste à espérer que sa robe renforcera cette impression et que le deuxième pilote aux côtés de Kris Meeke (confirmé jusqu’en 2018) ne sera autre que notre compatriote Thierry Neuville. Les négociations sont en cours et l’on pourrait en savoir plus lors de la conférence de presse de présentation de C3 WRC programmée lors de l’ouverture du Salon de Paris.