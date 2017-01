L'Espagnol Joan Port Barreda (Honda) a remporté haut la main la 3e étape du Dakar en moto, la première grosse spéciale de l'édition 2017 avec plusieurs portions en hors piste et de la pure navigation au programme entre San Miguel de Tucuman et San Salvador de Jujuy sur 780km, dont 364 km de spéciale.

Joan Port Barreda a parcouru la distance en 4 heures 22 minutes et 41 secondes pour devancer le Britannique Sam Sunderland (KTM) de 13 minutes et 39 secondes. Le Français Pierre Alexandre Renet (Husqvarna), 3e à 16:30, complète le podium. Le Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna) est 4e à 17:02. et le Portugais Paulo Gonçalves (Honda) 5e à 17:20..

L'Australien Toby Price (KTM), 9e à 22:51. doit céder sa place de leader au classement général à Joan Port Barreda qui possède désormais 11:20 d'avance sur Sam Sunderland et 14:42 sur Gonçalves.

Jeudi, la caravane devra parcourir 521 km entre San Salvador de Jujuy et Tupiza pour son entrée en Bolivie, dont 416 km de spéciale dans des dunes haut perchées à une altitude d'environ 3.500m.