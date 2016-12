Autrefois adversaires en WRC, les rallymen Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen rêvent d’une première victoire sur le Dakar. Nous avons demandé à Ari Vatanen, ancien champion du monde de rallyes et quadruple vainqueur du Dakar, d’analyser leurs chances de succès…

1. Leur voiture - avantage Loeb

Même si elle paraît aujourd’hui tenue de près par la Toyota Hilux, la Peugeot 3008 DKR est considérée par tous comme l’arme absolue pour remporter le Dakar. Intraitable avec la 2008 DKR l’an dernier (12 victoires d’étapes sur 13), Peugeot a encore amélioré sa copie. Malgré un lifting intervenu l’été dernier, la Mini paraît stagner en bout de développement sur ce châssis issu de l’ancienne BMW X3 bâtie par le team X-Raid…

L’avis d’Ari Vatanen : "Les buggies sont avantagés"

"Le règlement technique est à l’avantage des buggies pour aider les teams privés à rivaliser avec les équipes officielles. Les grandes roues, leur débattement, offrent autant d’atouts que Peugeot exploite aujourd’hui tout à fait professionnellement. Je ne suis pas certain que la récente uniformisation des brides d’admission d’air rééquilibre l’ensemble…"

2. Leur expérience - avantage Loeb

En l’espace d’un an, Sébastien Loeb a profité de la force de frappe du team Peugeot Sport pour accumuler les kilomètres tant en essais qu’en course. En plus d’une programme presque complet en rallye-cross, le nonuple champion du monde de rallyes a pris part, l’été dernier, au Silk Way Rally, lui permettant d’emmagasiner une expérience précieuse…

L'avis d'Ari Vatanen :

