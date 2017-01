Le Français Sebastien Loeb (Peugeot) a remporté la 2e spéciale du Dakar en moto, disputée sur 275 kilomètres entre Resistencia et San Miguel de Tucuman, en Argentine, prenant du même coup la tête au classement général.

Sebastien Loeb a parcouru la distance en 2 heures 6 minutes et 55 secondes pour devancer le Qatari Nasser Al-Attiyah de la structure belge Overdrive de Jean-Marc Fortin, 2e à 1 minute et 23 secondes. Vainqueur la veille Al-Attiyah doit céder la tête du Dakar au Français pour 28 secondes.

L'Espagnol Carlos Sainz (Peugeot), 3e à 2:18., complète le podium du jour. Il est aussi 3e au général à 1:58. Le Sud-Africain Giniel De Villiers (Toyota) est 4e à 2:19. et l'Espagnol Nani Roma (Toyota) 5e à 3:22, soit trois voitures d'Overdrive dans le top 5.

"Nous avons roulé 70 km dans la poussière derrière De Villiers. Je perds un peu de temps sur la fin", a déclaré Sébastien Loeb au micro de France 4. "J'ai bien roulé, le parcours était rapide". Pour son co-pilote, Daniel Elena, les choses sérieuses commencent mercredi. "Le Dakar va vraiment commencer demain (mercredi) pour la navigation avec le hors-piste et l'altitude."

La 3e étape du Dakar conduira la caravane de Sant Miguel de Tucuman à San Salvador de Jujuy sur 780 km dont 364 de spéciale.





Toby Price remporte la deuxième spéciale en moto et prend la tête du Dakar

L'Australien Toby Price (KTM) a remporté la 2e spéciale du Dakar en moto, disputée sur 275 kilomètres entre Resistencia et San Miguel de Tucuman, en Argentine et en profite pour prendre la tête au classement général. Gilles Vanderweyen (KTM), seul belge chez les motards, a terminé 111e à 1 heure 19 minutes et 30 secondes de Price.

Vainqueur du Dakar l'an dernier, Toby Price a parcouru la distance en 2h37 minutes et 32 secondes pour devancer de plus de trois minutes (3:22) l'Autrichien Matthias Walkner (KTM). Le Portugais Paulo Gonçalves (Honda), 3e, complète le podium à 3:51.

Le Français Xavier De Soultrait (Yamaha), vainqueur la veille avant d'être déclassé pour excès de vitesse dans la liaison, a cette fois terminé 4e à 4:06. Déclaré vainqueur de la première étape, l'Espagnol Juan Pedrero Garcia (Sherco) a fini 13e à 8mn09 et doit céder sa place de leader à Toby Price.

"C'était une étape très rapide", a commenté Toby Price à l'arrivée. "Je n'ai pas eu de problèmes de navigation, mais les conditions étaient difficiles, avec la chaleur et la grande quantité de poussière. C'était dur pour les pilotes et les motos. Il y avait aussi par endroits beaucoup de vaches qui traversaient la piste. C'était dangereux."