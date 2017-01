Tom Colsoul, copilote du Polonais Jakub Przygonski (MINI) et seul Belge engagé en auto sur le Dakar 2017, a terminé 7e, égalisant son meilleur résultat dans le rallye-raid. Il s'était classé une première fois 7e en 2015, aux côtés du Néerlandais Ten Brinke.

"Avant le départ, mon ambition était un top 10, et l'équipe m'a donné pour consigner de laisser évoluer Jakub", déclare Tom Colsoul. "Dans les deux cas, c'est réussi, même si cela ne se présentait pas bien jeudi. Quand nous nous sommes retrouvés bloqués, je me suis dit que c'était fini, mais nous nous en sommes sortis, avons réparé la voiture et finalement terminé 7e. Jakub a fait une super course. L'année dernière, il avait fini 15e pour sa première participation en auto. Maintenant il est 7e. Ce n'est pas un mais trois pas en avant qu'il a faits. Je suis heureux d'y avoir contribué. Le Dakar 2017 est fini. Nous venons de passer sur le podium. Maintenant ça va être une fête qui ne coûtera pas cher. Trois pintes et 7,50 euros plus tard, ça sera fini".