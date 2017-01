Stéphane Peterhansel remporte finalement la 10e étape du Dakar-2017 jeudi, entre Chilecito et San Juan, d'abord attribuée à son coéquipier Sébastien Loeb, et prend également la tête au classement général, sur décision de la direction de course.

14 min 13 sec ont été déduites du temps réalisé par le pilote Peugeot dans la spéciale, pour avoir porté secours à un concurrent en moto avec lequel il venait d'avoir un accrochage.

Peterhansel remporte donc l'étape en 04 h 47 min, devant Loeb (à 07 m 28 sec) et Cyril Despres (à 10 min 01 sec). Au classement général, il compte une avance de 05 min 50 sec sur son dauphin, Loeb.

Peterhansel accroche un motard

Stéphane Peterhansel, deuxième au classement général en catégorie auto, a accroché un motard, le Slovène Simon Marcic, au km 83 de la spéciale de la 10e étape du Dakar-2017 jeudi, ont annoncé les organisateurs.

La collision est intervenue dans des conditions pas encore précisées. Le motard "souffre d'une fracture ouverte tibia-péroné gauche", ont-ils toutefois précisé.

Le pilote Peugeot "s'est arrêté de longues minutes pour lui porter assistance en attendant les secours avant de repartir". Un laps de temps qui pourrait lui être restitué, ajoutent les organisateurs.

En effet, le règlement de la course prévoit que lorsqu'un concurrent s'arrête pour porter secours à un autre plus de 3 minutes, le temps perdu lui est recrédité par la suite.

Passé en tête au point de contrôle n°1 jeudi avec 01 min 36 sec d'avance sur son coéquipier et leader au général Sébastien Loeb (qui comptait 01 min 38 sec d'avance au départ de l'étape), Peterhansel pointait à 11 min 55 sec au point de contrôle n°2.



Moto: Michaël Metge s'impose, Sunderland reste en tête

Le Français Michaël Metge s'est imposé jeudi dans la 10e étape du Dakar-2017, entre Chilecito et San Juan (Argentine), au cours de laquelle nombre de favoris ont perdu beaucoup de temps, mais qui voit tout même le Britannique Sam Sunderland rester leader au général.

L'aîné des frères Metge a signé un temps de 05 h 48 min 50 sec sur les 449 chronométrés du parcours, devant l'Espagnol Joan Barreda Bort (à 55 sec) et le Slovaque Stefan Svitko (à 01 min 19 sec).

Sunderland, lui, compte 30 min 01 sec d'avance au général sur l'Autrichien Matthias Walkner, après l'abandon de son dauphin chilien Pablo Quintanilla, victime d'un malaise pendant la spéciale du jour.

Adrien Van Beveren, jusque-là 3e et premier Français au général, a concédé 31 min 09 sec à Metge jeudi.





Quintanilla, 2e en moto, abandonne, victime d'un malaise

Le Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna), 2e du Dakar en moto, a été contraint à l'abandon jeudi lors de la 10e étape disputée sur 751 km (dont 499 de spéciale) entre Chilecito et San Juan, en Argentine, à la suite d'un malaise, ont annoncé les organisateurs.

Pablo Quintanilla s'est arrêté après 400km de spéciale, victime d'un malaise. Il a été pris en charge pa l'équipe médicale.

Quintanilla occupait la deuxième place au général à 20:58 du Britannique Sam Sunderland (KTM).

Mercredi dernier, c'était l'Australien Toby Price (KTM), vainqueur du Dakar l'an dernier en moto, qui avait été contraint à l'abandon en raison d'une chute lors de la 4e étape, souffrant d'une fracture de la jambe gauche (au fémur).