Le Français Sébastien Loeb a remporté vendredi sa quatrième victoire d'étape dans le Dakar 2017, lors de la 11e et avant-dernière étape, entre San Juan et Rio Cuarto (Argentine), sans parvenir à revenir sur Stéphane Peterhansel, leader au général.

Loeb a bouclé les 292 km de spéciale en 3h21:15, soit seulement 18 secondes de moins que son coéquipier chez Peugeot, 2e de l'étape. Peterhansel conserve donc, à la veille de l'arrivée à Buenos Aires, une avance au général de 5:32 sur Loeb, qui semble suffisante pour s'imposer, la dernière étape étant généralement une formalité.

L'Argentin Orlando Terranova (Mini) a terminé 3e de l'étape, à 6:37 de Loeb.

Les Peugeot occupent les trois premières places du général, avec, dans l'ordre, Loeb, Peterhansel (+5:32) et Cyril Despres (+32:54).

Le Sud-Africain Giniel De Villiers (Toyota), du team belge Overdrive de Jean-Marc Fortin, est 4e du général à 1:49:37 du leader. Il a terminé 4e de l'étape, à 7:01 de Loeb.

En moto, c'est le Portugais Paulo Gonçalves (Honda) qui s'est adjugé l'étape, le Britannique Sam Sunderland (KTM) se rapprochant encore un peu plus du sacre, avec une confortable avance de 33:09 au général.

Samedi, la 12e et dernière étape reliera Rio Cuarto à Buenos Aires sur 786 km, dont 64 km de spéciale.





Première pour Gonçalves, Sunderland proche du sacre en moto

Le Portugais Paulo Gonçalves a remporté vendredi sa première victoire d'étape dans le Dakar-2017, en s'imposant dans la 11e et avant-dernière, entre Chilecito et Rio Cuarto, en Argentine, qui rapproche un peu plus le Britannique Sam Sunderland d'un premier titre en moto.

Souvent placé mais pas encore gagnant, le pilote Honda a bouclé les 288 km chronométrés en 03 h 18 min 47 sec, devant son coéquipier espagnol Joan Barreda Bort à 01 min 09 sec et le Français Adrien Van Beveren (Yahama) à 02 min 38 sec.

A la veille de l'arrivée de ce 39e Dakar, à Buenos Aires, Sunderland (KTM) dispose d'une confortable avance de 33 min 09 sec au classement général sur son coéquipier autrichien Matthias Walkner et de 37 min 10 sec sur Van Beve