Le selfie de Daniel Elena, l’équipier de Loeb est surréaliste.

© D.R.





Son équipier Daniel Elena n’en manque pas non plus. « Tout cela pour manger de la charcuterie. Franchement Seb, tu aurais pu attendre l’assistance » a commenté l’équipier sur les réseaux sociaux en dessous d’une photo où on le voit à côté d’un plat de charcuterie locale.





Avec en arrière plan la C3 WRC posée quelques minutes avant dans un trou ce qui les a contraints à l’abandon.