Un Espagnol d’une cinquantaine d’années a perdu la vie, jeudi soir, lors de la première spéciale de ce Rallye de Monte-Carlo après avoir été heurté par la Hyundai en perdition du Néo-Zélandais Hayden Paddon.

La nouvelle ère du WRC ne pouvait pas démarrer de manière plus dramatique. Un comble alors que des règles plus draconiennes en terme de sécurité avaient été prises pour cette manche d’ouverture du championnat à la demande du président de la FIA Jean Todt bien conscient que l’augmentation de la puissance et de la vitesse des WRC allait augmenter les risques.

Il serait sot toutefois d’attribuer l’accident tragique de cette première étape à la nouvelle règlementation. Pas question de tirer à boulets rouges sur les nouvelles WRC injustement comparées aux tristement célèbres Groupes B, des monstres quasi indomptables bannis des épreuves routières en 1986 après plusieurs accidents mortels, la sortie de route de la Ford RS200 de Joachim Santos tuant 3 personnes au Portugal et le décès de Henri Toivonen en Corse restant les plus marquants.

Soyons clairs, le drame de jeudi ne doit rien aux règles 2017. Surpris en slicks sur une plaque de glace abordée 10 km/h trop vite, Paddon aurait certainement été victime du même crash avec sa Hyundai 2016. La fatalité aussi a trop souvent bon dos. Non, il ne s’agit pas d’un manque de chance mais de responsabilité d’un spectateur inconscient qui a payé très cher sa bêtise. Les pilotes ne sont pas infaillibles, surtout sur un rallye hivernal, avec du verglas et sans clous. La victime était placée dans une zone interdite au public, les spectateurs n’étant désormais plus autorisés en bord de spéciales que dans les zones délimitées par des rubalises vertes. Ce « toreador » se trouvait dans un endroit dangereux, sans échappatoire. Il n’y avait certes pas de Steward à cet endroit. Mais il est impossible de mettre des responsables de sécurité tous les 50m sur des spéciales de 20 à parfois 40 km. D’autres spectateurs, conscients du danger et respectueux des consignes, l’ont prié de se bouger, de ne pas rester là comme en a témoigné notre jeune pilote de circuit Romain Degeer. Mais il n’a pas écouté…

On ne va donc pas remettre toute la sécurité du rallye en cause pour un « irresponsable ». Il y a des morts en montagne quasi tous les jours en hors-piste. Comme on ne va pas supprimer les autoroutes si un énergumène se fait happer par une voiture après avoir voulu traverser les yeux fermés.

La lenteur des secours

La seule question que l’on peut se poser, même si cela n’aurait pas permis de sauver cet homme en arrêt cardiaque quasi instantané, c’est pourquoi les secours ont-ils mis tellement de temps à arriver alors qu’on était à moins de 3 km de l’arrivée ? D’après plusieurs témoins, il a fallu attendre plus de vingt minutes avant qu’une ambulance débarque sur place. Ce n’est pas normal. Qu’en aurait-il été si l’équipage se trouvait entre la vie et la mort ? Si la survie d’un homme avait été une question de minutes. Sur ce point, l’organisation va devoir faire un sérieux débriefing. Il est inimaginable de nos jours que les secours ne puissent pas être sur place endéans les dix minutes, surtout si proche du point stop de la spéciale. D’autant que l’étape était survolée par un hélicoptère de la télévision. Pourquoi celui des secours a-t-il mis une demie heure à arriver ? L’équipage lui-même, indemne, n’en revenait pas d’avoir dû attendre aussi longtemps avant de voir arriver un médecin. C’est indigne d’une épreuve de niveau mondial.

D’après plusieurs témoins, malgré un quart d’heure de massage cardiaque prodigué par un pompier sur les lieux du crash, la victime est décédée sur place. S’il a fallu plus de cinq heures à l’Automobile Club de Monaco pour officialiser la mort de ce fan c’est notamment parce qu’il fallait d’abord prévenir la famille nous a-t-on fait savoir.

Ce vendredi, marqué par ce drame, le public, de ce que l’on a pu constater, s’est montré raisonnable, discipliné et respectueux des consignes de sécurité. Et tout jusqu’ici s’est bien passé…