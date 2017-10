Le membre du RACB National Team rempilera sur la Seat Leon du Comtoyou Racing.

Denis Dupont a marqué les esprits pour sa pige en TCR International sur le circuit chinois de Zhejiang. Mais seulement en essais. Après s’être hissé en Q2 grâce à un très probant 11ème temps, le jeune pilote de 24 ans a vu sa course s’arrêter après 200 mètres. Le Suisse Alain Menu, ex-champion de BTCC, expédiait en effet la Seat Leon n°4 du Comtoyou Racing dans le mur. Malgré toute la volonté du team waterlootois, les dégâts étaient trop importants pour permettre à Denis de prendre part à la deuxième et dernière course du week-end.

Avec un goût de travail inachevé, l’aventure de Dupont au sein du fleuron mondial du TCR ne pouvait pas s’arrêter là. Le gaillard de Braine-le-Chateau s’est ainsi vu offrir une deuxième chance en participant à la finale du championnat qui aura lieu sur le circuit de Dubaï à la mi-novembre. L’habituel équipier de Sam Dejonghe en TCR Benelux sera à nouveau au volant de la Seat Leon engagée par le Comtoyou Racing, et aux couleurs du RACB National Team et Seat Belgique. L’équipe de Jean-Michel Baert et François Verbist alignera également ses deux Audi RS3 pour Fred Vervisch et Stefano Comini, qui défendra ses dernières chances d’empocher une 3e couronne en TCR International.