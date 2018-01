Pour sa 3e année en tant que pilote RNT, le Castelbrainois entamera une campagne complète au niveau mondial.





Grand soir au flagship du Royal Automobile Club de Belgique à la Rue d’Arlon. Comme de coutume, la fédération nationale a présenté ses programmes 2018 pour son National Team. Si les programmes en BRC et WRC-2 pour Guillaume de Mévius sur Peugeot 208 T16 ainsi que celui en Championnat de France F4 pour Ulysse de Pauw étaient déjà connus, la grande surprise est venue de Denis Dupont. L’ancien lauréat du Volant TCR s’apprête en effet à relever une aventure mondiale en rejoignant le tout nouveau WTCR qui réunira la fine fleur des pilotes de voitures de tourisme.





Le changement sera important pour le pilote de Braine-le-Château. Dupont délaissera en effet sa Seat Leon TCR pour une Audi RS3 LMS ! Et cerise sur le gâteau, c’est l’équipe Comtoyou Racing qui couvera le bolide aux anneaux du gaillard. De quoi prévoir de très belles choses pour la saison à venir, lui qui avait effectué une prestation magistrale lors de la finale du TCR International à Dubai en novembre dernier.





« Tout d’abord, je suis très heureux de poursuivre l’aventure au sein du RNT ! », sourit Denis. « Peu de pilotes ont effectué 3 saisons avec le soutien de la fédération nationale. J’en suis donc très honoré. Je suis sur un nuage à l’idée d’effectuer une campagne complète en WTCR, dans un championnat du monde. En plus, je continuerai à courir avec Comtoyou Racing, un team que je connais déjà bien pour avoir roulé en TCR International ainsi qu’en VW Fun Cup pour elle. »





« Dire que je viserai le titre serait prétentieux », ajoute-t-il. « Il y a beaucoup de circuits que je vais découvrir. Mais pas question de jouer les faux modestes non plus. Mon objectif est de me battre à l’avant du peloton, marquer des points et finir sur le podium aussi souvent que possible. D’ores et déjà, je remercie le RACB, Comtoyou Racing ainsi que Diamond pour me permettre de vivre cette merveilleuse aventure. »