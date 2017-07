Comme l'an dernier, Cyril Despres a sauvé la mise pour Peugeot au Silk Way Rally, imposant son 3008 DKR devant trois véhicules... chinois, le premier étant préparé par Overdrive.

En matière de rallye-raid de longue haleine, le Silk Way Rally, qui relie Moscou à Xi'an, en Chine, en 14 étapes et 9600 km, présente incontestablement une plus grande valeur sportive que le Dakar. Mais les organisateurs de l'épreuve asiatique sont encore loin d'ASO en matière de promotion. Comme l'an dernier, Peugeot était ainsi un peu seul comme constructeur officiel au départ de Moscou. Certes, X-Raid était aussi de la partie avec deux Mini John Cooper Works Rally, mais sans ses pilotes de pointe, puisque ses espoirs reposaient sur le fantasque Yazeed Al Rajhi (secondé pour la première fois par Tom Colsoul) et sur l'Américain Bryce Menzies. Pour une raison inconnue, Toyota avait finalement renoncé à ses projets sur cette superbe épreuve.

A priori, Peugeot n'avait donc qu'à paraître avec son trio de rêve mais c'était sans compter sur la difficulté de ce raid aux terrains très variables et aux spéciales parfois très rapides. Comme l'an dernier, Stéphane Peterhansel perdait très rapidement toute chance de victoire en partant en tonneaux le 4ème jour. Déjà retardé de 2h30, il allait encore perdre 50 minutes à cause de problèmes d'amortisseurs le lendemain. Entretemps, Al Rajhi (3h) et Menzies (40') étaient retardés par des sorties de route et Cyril Despres par un égarement (50').

© D.R. Les Mini officielles terminent très attardées. Avec le Saoudien Al Rajhi, Tom Colsoul a dû se contenter de la 10e place.

Comme prévu, les Peugeot étaient clairement les plus performantes. En 8 jours, elles ne laissaient échapper qu'une victoire d'étape, au profit de Menzies (Mini).

A mi-course, Sébastien Loeb, vainqueur de 4 étapes, pour 2 à Peterhansel et une à Despres, comptait plus d'une heure d'avance sur Despres et près de 2 heures sur Menzies et les étonnant Han Wei et Lavieille sur des véhicules "chinois", respectivement Geely et BAIC.

Mais rien n'est jamais acquis dans ce Silk Way Rally. Le lendemain de la journée de repos, Loeb se faisait surprendre par une saignée. Il partait en tonneaux et allait abandonner, souffrant d'un doigt fracturé. Peugeot se retrouvait alors sous pression car Despres restait seul pour briguer la victoire et n'était pas épargné par les problèmes. Tout en jouant le rôle d'assistance rapide, Peterhansel s'adjugeait 3 autres victoires d'étape, tandis que l'Italien Eugenio Amos profitait du contexte et des nombreuses défaillances de la concurrence pour créer la surprise en remportant l'étape 10 sur un Buggy 2WD (ex-Sainz) à moteur Ford.

Finalement, Cyril Despres s'offrait sa 2ème victoire consécutive avec Peugeot sur ce Silk Way Rally, en sauvant la mise comme l'an dernier.

© D.R. Le team belge Overdrive est encore à l'honneur avec la 2e place de Christian Lavieille sur le SUV BAIC Motor construit à Villers-le-Bouillet.

"Merci à David Castera (son équipier, NdlR) pour l’excellent travail qu’il a accompli durant ce rallye et merci à Peugeot de m’avoir donné cette opportunité de carrière", déclarait le Français, quintuple vainqueur du Dakar à moto, à sa descente du podium. "Merci aussi, aux ingénieurs de Peugeot Sport et à tous les mécaniciens d’avoir mis au point une voiture aussi compétitive. Je suis impatient de me retrouver au départ du Dakar 2018 avec la Peugeot DKR Maxi. C’est désormais clairement mon prochain objectif..."

Si Tom Colsoul devait se contenter d'une décevante 10ème place avec la Saoudien Al Rajhi, juste derrière l'autre Mini officielle de Menzies, la Belgique montait quand même sur le podium, et à la 2ème place, puisque le proto BAIC Motors V8 du vétéran français Christian Lavieille a été construit par le team villersois Overdrive. Quasi constamment dans le Top 5, Lavieille et son fidèle équipier Garcin ont cueilli les fruits de la régularité qui a manqué à beaucoup d'autres, écrivant une page d'histoire en offrant une première victoire d'étape à une marque chinoise dans la 12ème étape.

Une autre marque chinoise, Geely, et un pilote local, Wei Han, complètent le podium sur un Buggy construit par SMG. BAIC Motors et Geely décrochent également les 6e et 7e places derrière la Peugeot de Peterhansel.

Classement final

1. Cyril Despres/David Castera (Fra-Peugeot 3008 DKR Maxi) 41h46'25"

2. Christian Lavieille/Jean-Pierre Garcin (Fra-BAIC Motor BJ4OL V8) +1h04'39"

3. Wei Han/Liao Min (CHN-Geely SMG Buggy) +1h11'29"

4. Eugenio Amos/Sébastien Delaunay (It/Fra-Ford TRX Buggy 2WD) +2h12'12"

5. Stéphane Peterhansel/Jean-Paul Cottret (Fra-Peugeot 3008 DKR Maxi) +2h37'27"

6. Binglong Lu/He Sha (CHN-BAIC Motor BJ4OL V8) +3h13'49"

7. Kun Liu/Mingji Fang (CHN-Geely SMG Buggy) +3h26'07"

8. Jérôme Pélichet-Eugénie Decré (Fra-Toyota Hilux) +3h27'46"

9. Bryce Menzies-Peter Mortensen (USA-Mini JCW Rally) +4h05'50"

10. Yazeed Al Rajhi-Tom Colsoul (UAE/B- Mini JCW Rally) +5h29'19"

12. Zhitao He/Kai Zhao (CHN-Toyota Hilux Overdrive) +25h43'03"

15. Mariia Oparina/Taisiia Shtaneva (RUS-Maverick X3) 1ères dames +27h33'20"…