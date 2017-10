En remportant une grande victoire face à l'équipe officielle Peugeot au Rallye du Maroc, Overdrive et Toyota ont conquis leur 2ème titre consécutif en Rallye-Raid avec Nasser Al Attiyah qui, lui, en est à 4 couronnes.

Après des succès à Dubaï, au Qatar, au Kazakhstan, en Espagne, en Hongrie et en Pologne, Nasser Al Attiyah et son équipier français Mathieu Baumel ont décroché leur 7ème victoire de la saison dans un Rallye du Maroc fortement perturbé (et raccourci) par la pluie. Ce 4ème triomphe successif est d'autant plus valorisant pour le Qatari qu'il a cette fois imposé son Toyota Hilux préparé par le team belge Overdrive face aux Peugeot 3008 DKR officielles de Sébastien Loeb, 2ème à 7'55" après un bris d'amortisseur dans l'avant-dernière étape, et de Carlos Sainz, seulement 12ème en ayant dû retrouver le rythme de la compétition et après avoir connu un problème similaire à Loeb.

© DR



"C'est une victoire pour laquelle nous avons dû nous battre ardemment, mais elle est très importante pour moi et pour toute l'équipe" commentait Al Attiyah à l'arrivée. "Nous pouvons maintenant nous préparer pour le Dakar avec beaucoup de confiance."

Ce Rallye du Maroc sert en effet traditionnellement de dernier test grandeur nature avant le grand rendez-vous de janvier. C'est pourquoi Peugeot était de la partie et Mini y alignait 7 voitures, notamment aux mains de Mikko Hirvonen et Nani Roma. Derniers concurrents d'Al Attiyah-Baumel dans la course au titre des pilotes, le Polonais Przygonski et notre compatriote Tom Colsoul ont livré une belle course sur leur Mini mais ils n'ont pu faire mieux que 3èmes à 29'38" des vainqueurs. Associé au Néerlandais Bernhard ten Brinke, Stéphane Prévot a quant à lui dû se contenter de la 12ème place sur un Toyota.

© DR



Patron d'Overdrive, Jean-Marc Fortin est évidemment enchanté: "C'est un résultat très significatif pour toute l'équipe, une performance dont nous pouvons être fiers. Remporter la Coupe du Monde FIA de Rallye-Raid deux années de suite n'est pas une mince affaire et ce fut d'autant plus difficile ici que nous étions confrontés à une forte concurrence, notamment avec Seb (Loeb) et Carlos (Sainz) qui poussaient très fort. Nous avons ainsi atteint trois objectifs: nous avons gagné le rallye, nous avons décroché le titre mondial et nous avons travaillé sur de nouvelles évolutions du Toyota en vue du Dakar. Nous avons encore deux mois pour peaufiner les derniers détails. Nous pouvons donc profiter de ce grand moment. Parfois, quand nous sommes occupés, nous oublions que nous sommes en train de vivre la meilleure saison de l'histoire d'Overdrive alors que nous devrions jouir de ces succès. Derrière Nasser, Aron Domzala est bien parti pour finir 3ème de la Coupe du Monde, ce qui nous permettrait de place deux de nos Toyota sur le podium. C'est fantastique!"

© Kin/Red Bull



Classement final du Rallye du Maroc

1. Nasser Al Attiyah/Matthieu Baumel (Qat/Fra-Toyota Hilux Overdrive) 10h39'34"

2. Sébastien Loeb/Daniel Elena (Fra-Peugeot 3008 DKR) à 7'55"

3. Jakub Przygonski/Tom Colsoul (Pol/Bel-Mini John Cooper Works Rally) à 29'38"

4. Joan Roma/Alex Haro (Ees-Mini All4 Racing) à 29'45"

5. Vladimir Vasilyev/Konstantin Zhiltsov (Rus-Mini Cooper Countryman) à 43'25"

6. Aron Domzala/Maciej Marton (Pol-Toyota Hilux Overdrive) à 56'34"

7. Mikko Hirvonen/Andreas Schulz (Fin/All-Mini John Cooper Works Rally) à 1h06'13"

8. Bryce Menzies/Pete Mortensen (USA-Mini John Cooper Works Rally) à 1h10'52"

9. Orlando Terranova/Bernando Graue (Arg-Mini All4 Racing) à 1h27'03"

10. Carlos Sainz/Lucas Cruz (Esp-Peugeot 3008 DKR) à 1h28'02"

11. Boris Garafulic/Filipe Palmeiro (Chi/Por-Mini All4 Racing) à 1h29'33"

12. Bernhard Ten Brinke/Stéphane Prévot (Hol/Bel-Toyota Hilux Overdrive) à 1h37'38"...

Classement de la Coupe du Monde

1. Nasser Al Attiyah (Qat) 300 pts; 2. Jakub Przygonski (Pol) 191; 3. Aron Domzala (Pol) 114; 4. Khalid Al Qassimi (Ara) 105; 5. Yasir Saeidan (Ara) 101; 6. Mohammed Abu Issa (Qat) 84; 7. Martin Prokop (Tch) 72; 8. Miroslav Zapletal (Tch) 57; 9. Mikko Hirvonen (Fin) 49; 10. Vladimir Vasilyev (Rus) 48; 11. Adel Abdulla (Qat) 45; 12. Leeroy Poulter (Afr-S) et Sébastien Loeb (Fra) 42...