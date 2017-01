Un spectateur irresponsable a été tué dans la sortie de route d’Hayden Paddon.

Cela devait être une grande fête, elle a vite tourné au drame. Il était un peu plus de 20h30 ce jeudi quand Hayden Paddon, troisième pilote à s’élancer sur la route dans cette première spéciale, a perdu le contrôle de sa Hyundai i20 Coupé WRC sur une plaque de verglas. La voiture en perdition a fauché un spectateur mal placé dans un talus, en pleine zone interdite au public. L’homme écrasé entre la voiture et le talus n’a pas survécu à ses blessures. Romain Degeer, jeune champion belge de Clio Cup en 2015 aperçu sur le podium de la Porsche Supercup Benelux l’an dernier a assisté en direct à ce dramatique accident endeuillant le Monte-Carlo.

« On était juste dix mètres plus haut dans la spéciale. On avait vu le type poster sa Go Pro sur la route et remonter d’un mètre dans le talus, » témoigne pour la DH Romain. « On lui a tous crié dessus en lui disant de ne pas rester là. On pensait qu’après deux voitures il allait se rendre compte de lui-même qu’il était mal mis… Quand Paddon est arrivé, la voiture a glissé, s’est mise à l’équerre avant le gauche et a tapé le talus. Le type a été fauché, écrasé par la voiture avant de voler et de retomber la tête en bas sur la route. Un pompier présent sur place en spectateur a tenté de faire un massage cardiaque. Il a encore eu du pouls durant une minute puis plus rien. Les secours ont mis un temps incroyable à arriver. Nous étions à un km du finish mais ils ne voulaient pas faire monter l’ambulance depuis l’arrivée. Elle a dû venir dans le sens de la spéciale, sans doute du départ. On est resté plus de vingt minutes à attendre l’ambulance. Le gars était mort depuis longtemps même si le pompier nous disait qu’il était obligé de masser jusqu’à l’arrivée des médecins et ne pouvait officiellement pas dire qu’il était décédé. On a parlé avec John Kennard, l’équipier de Paddon, et il n’en revenait pas de la lenteur des secours. C’est n’importe quoi. Cela dit, cela n’aurait changé pour lui. C’est triste, surtout pour le rallye car on va dire que les nouvelles WRC sont dangereuses, qu’on est revenu à l’époque des Groupe B, alors que cela n’a rien à avoir. C’est juste une bête sortie d’un pilote sur une plaque de verglas. »

A l’heure actuelle, l’organisateur refuse toujours de confirmer officiellement le décès de ce spectateur âgé d’une quarantaine d’années. Selon la préfecture des Hautes Alpes, il a été héliporté en arrêt cardiaque vers l’hôpital le plus proche. L’étape a définitivement été annulée, le départ de la deuxième sera donné avec 18 minutes de retard, soit à 23h15.