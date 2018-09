Le premier sacre du pilote de Saint-Trond depuis 1999

Mission accomplie pour Kris Princen. En remportant, ce samedi soir, l'East Belgian Rally pour la deuxième année consécutive, soit un quatrième succès national cette année, le pilote Skoda s'est adjugé avant l'heure sa deuxième couronne belge consécutive dix-neuf ans après un premier titre décroché au volant de sa Renault Maxi Mégane Kit Car.

Avec le décompte des six meilleurs résultats, Vincent Verschueren ne peut plus le rattraper lors de la finale du Condroz que Kris pourra donc aborder l'esprit serein, avec l'envie de fêter son sacre par un nouveau succès sur son épreuve préférée.

Véritable sprint comptant douze spéciales, cet EBR disputé sous le soleil aura été l'un des plus disputés. Ainsi, lors de la première boucle, quatre pilotes différents se partageaient les meilleurs temps. Et après Adrien Fernémont et Kris Princen, c'est Vincent Verschueren qui rentrait en tête à la première assistance de Saint-Vith.

Mais les écarts restaient infimes et Kris Princen frappait un grand coup dans l'ES5 pour prendre les commandes de l'épreuve. Qu'il n'allait plus lâcher jusqu'au bout malgré la pression d'un Fernémont de plus en plus accrocheur. Meilleur performer de l'épreuve avec quatre scratches (soit autant que le lauréat), il faudra certainement compter lors du prochain Condroz avec un Namurois terminant à 7.0 du vainqueur.

Ne comprenant pas vraiment pourquoi sa nouvelle Skoda semble fonctionner moins bien que l'ancienne, Vincent Verschueren échoue à la quatrième place après avoir perdu pas mal de temps dans l'ultime spéciale. Pas assez pour conserver son titre...

Derrière les trois ténors tous en Skoda, on a assisté à un duel de toute beauté entre nos deux meilleurs espoirs, Sébastien Bédoret et Guillaume de Mevius s'échangeant les positions tout au long de la journée. Auteur de trois meilleurs temps absolus, le pilote Skoda Belgique venait de reprendre l'avantage quand il arrachait une roue dans l'ES10.

De quoi offrir la quatrième place (devenu un podium suite aux soucis de Verschueren dans l'ultime chrno) au pilote RACB roulant avec une énorme épée de Damocles au-dessus de la tête. Mais qui n'a cette fois commis aucune faute et a montré que la Citroën C3 R5 était bien meilleure que son ancienne 208 dans laquelle il a, espérons-le, laissé son chat noir.

A court de compétition, son grand-frère Ghislain a complété le Top 5 aux commandes de sa Skoda Fabia préparée dans les ateliers du Wavre Indoor Karting. On espère le voir plus dans le rythme du côté de Huy.

Victime d'une sortie de route lui coûtant plus de six minutes dans l'ES5, Cédric Cherain changer quelque chose s'il souhaite remporter le Rallye du Condroz.

Enfin, on épinglera la victoire en GT du vétéran Patrick Snijers, déjà champion de sa catégorie sur sa Porsche, et en Historic de l'Escort MKI du jeune Gino Bux qu'on aimerait revoir bientôt aux commandes d'une bonne auto moderne.