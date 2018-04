Notre Belge en Formula E a profité d’une stratégie décalée pour finir dans les points.

Ce premier ePrix de Formula E disputé dans les rues de Rome devait revenir à Felix Rosenqvist (Mahindra). Mais aux deux-tiers de la course, alors qu’il était leader, le Suédois est sorti en tapant dans une chicane. Sam Bird (DS Virgin) n’en demandait pas tant pour s’imposer devant Lucas di Grassi (Audi Sport Abt) et André Lotterer (Techeetah). Le Nivellois a réalisé une course faste pour décrocher un nouveau podium.

Daniel Abt (Audi Sport Abt) et Jean-Eric Vergne (Techeetah), revenu de loin après une touchette au 1er tour, complète le Top 5. Derrière Sébastien Buemi (Renault-e.dams), Jérôme d’Ambrosio (Dragon Racing) est parvenu à arracher une 7e place méritée. Alors qu’il partait bon dernier, l’ex-pilote Virgin et Lotus en F1 s’est montré opportuniste en profitant d’une stratégie décalée et du drapeau jaune suite à la sortie d’Alex Lynn (DS Virgin) pour gagner un paquet de places dans la hiérarchie.

Au championnat, Jean-Eric Vergne conserve les commandes avec 119 points inscrits contre 101 pour Sam Bird et 82 pour Felix Rosenqvist. d’Ambrosio est 16e. Huitième manche à Paris le 28 avril prochain.