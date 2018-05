Ne cherchez pas ailleurs la grande star du WEC et des 24 H du Mans 2018-2019. Ce n’est plus Patrick Dempsey, non, mais bien Fernando Alonso. Moins apprécié des mamans peut-être, mais tout aussi mondialement connu. Un selfie avec Fernando, cela le fait. Et profitez en car, en endurance, le paddock est plus ouvert qu’en F1. Et l’Espagnol devrait être de meilleure humeur ce week-end avec Toyota que fin août avec sa McLaren…

(...)