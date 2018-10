Les essais collectifs d’avant-saison de Formula E se sont poursuivis hier à Valence.

Comme la veille, c’est une BMW i Andretti qui s’est montrée la plus rapide, Antonio-Felix Da Costa étant le premier à passer sous la barre des 1.17 (1.16.977). Le Portugais a devancé en matinée le champion en titre Jean-Éric Vergne (le plus rapide lors d’un après-midi fortement écourté par un drapeau rouge) et notre compatriote Jérôme D’Ambrosio, bien dans le coup avec Mahindra.

Avant de s’envoler pour Austin, Stoffel Vandoorne a eu l’occasion de rouler un peu plus en matinée où il a signé le 13e chrono, à une seconde de la pole.