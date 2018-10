Après les diverses présentations et la confirmation des nouveaux pilotes Mahindra (Jérôme D'Ambrosio aura pour équipier le Mauricien d'Allemagne Pascal Wehrlein qui n'ira donc pas chez Toro Rosso), les 22 monoplaces électriques - enfin 21 car Alex Albon n'a pas tourné - ont pris la piste sur le circuit de Valence pour la première journée de tests officiels avec la Gen2.

A l'issue des trois premières heures de roulage, c'est le pilote BMW Andretti Alex Sims, vainqueur des 24H de Spa, qui a signé le meilleur chrono en 1.17.567, 167 millièmes devant son équipier Antonio Félix Da Costa. Suivent l'ancien champion Lucas Di Grassi (Audi Abt à 172 millièmes) et le récent champion Jean-Eric Vergne (DS Techeetah à 466 millièmes).

Notre compatriote d'adoption André Lotterer pointe au 5e rang, tandis que Felipe Massa pointe en 10e place.









Encore premier à une heure et demi de la pause, Jérôme D'Ambrosio a chuté au 14e rang (à 1.968), tandis que pour ses débuts dans la discipline Stoffel Vandoorne a bouclé très peu de tours et occupe provisoirement la 18e position à 3.456. Voilà qui doit lui rappeler la F1! Heureusement, ce n'est que le début pour son équipe et lui et gageons que cela ira déjà beaucoup mieux cet après-midi. Et certainement d'ici à la première manche du championnat, mi-décembre dans les rues de Riyad en Arabie Saoudite.