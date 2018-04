La MCL33 vue lors des trois premiers GP n’est qu’une évolution de la monoplace de 2017.

A force de contre-performances en qualifications, mais aussi en courses même si Fernando Alonso a réussi à terminer trois fois dans les points, Eric Boullier doit commencer à se justifier. Et à dire la vérité. Un discours bien différent de celui que tous les membres de l’équipe avaient tenu à Barcelone lors des tests hivernaux: « La vraie monoplace 2018 n’apparaîtra qu’en Espagne, à l’occasion du premier GP européen, « a indiqué le patron français lors d’une interview accordée en Chine à Motorsport.com.

« Celle que vous voyez maintenant n’est qu’une évolution de la monoplace de l’an dernier. C’est frustrant de ne pas avoir pu être prêt à temps. Idéalement, la voiture que vous verrez à Barcelone aurait dû être prête pour Melbourne. Mais cela n’a pas été le cas. La signature avec Renault est tombée très tard. Il nous a manqué du temps. En attendant, on a plutôt bien limité les dégâts en engrangeant déjà 28 points. Fernando a marqué plus en trois GP que sur l’ensemble de la saison 2017. On est impatient d’être mi-mai pour montrer ce que McLaren peu réellement faire avec le moteur Renault. »

Ce sont donc plus que des évolutions qui sont attendues. A en croire Eric Boullier c’est carrément une nouvelle voiture qui sera présentée en Espagne. On leur accordera donc encore un peu de crédit jusque-là. Mais après, ils auront épuisé leur quota d’excuses pour la saison…