Liberty Media, organisateur et promoteur du championnat du monde de F1 vient de dévoiler le projet de calendrier F1 2019 qui doit encore juste être soumis à l'approbation du prochain Conseil Mondial de la FIA du mois d'octobre.

Pas de changement concernant les 21 rendez-vous par rapport à cette saison. L'Allemagne est finalement maintenue à Hockenheim, tandis qu'après New York c'est le projet de Miami qui est cette fois reporté. La saison débutera comme de coutume en Australie le 17 mars et s'achèvera à Abu Dhabi le 1er décembre. Le GP de Belgique aura lieu une semaine plus tard que cette année, soit le 1er septembre, à la veille de la rentrée des classes.