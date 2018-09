Alors que son manager italien dispute ce week-end le Rallye de l'Ile d'Elbe historique dans le baquet de droite d'une Lancia 037, Stoffel Vandoorne continue à se poser des questions quant à son avenir.

Si les chances de le voir encore piloter en F1 en 2019 sont désormais proches du zéro, les bonnes alternatives ne sont pas nombreuses non plus. On a récemment évoqué la piste de pilote d'essais Ferrari. Pas sûr que ce soit le meilleur plan pour rebondir un jour. Cette année, Daniil Kvyat n'a eu l'occasion de piloter la Ferrari qu'à une occasion, en avril lors de tests Pirelli à Fiorano. Et s'il va rebondir chez Toro Rosso (ce sera annoncé la semaine prochaine à Sotchi) c'est grâce à l'épuisement de la filière Red Bull et au fait qu'il y a déjà appartenu. Son équipier pourrait être Antonio Giovinazzi ou Robert Kubica selon des propos rapportés par Helmut Marko.

Et Stoffel ? Tuyauté sans doute par son "beau-père" Gil De Ferran, confus on imagine de la situation dans laquelle il se trouve chez McLaren, il a été approché par l'Américain Dale Coyne, patron du team Indy faisant rouler cette année Pietro Fittipaldi et Santino Ferruci. "J'ai effectivement parlé à Stoffel," a confié Dale Coyne à Autosport.com. "Je cherche un pilote pour toute la saison. Il m'a semblé moyennement intéressé. Il faut dire que le récent gros crash de Robert Wickens et les conséquences pour le pilote canadien ont refroidi plus d'un pilote européen."

Esteban Ocon et Pascal Wehrlein font aussi partie des Européens contactés par Dale Coyne.

On peut imaginer que redevenir l'équipier de Fernando Alonso dans le futur team Andretti-McLaren n'est pas vraiment une option non plus. Mais les alternatives ne sont, hélas, pas trop nombreuses...