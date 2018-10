La célèbre marque de boisson se teste pour trois GP

Homme de marketing, l’Américain Zak Brown a enfin réussi a pêcher un gros poisson niveau sponsor, chose pour laquelle on l’avait engagé à la base. A partir de ce week-end et pour trois des quatre derniers GP (USA, Brésil et Abu Dhabi), les McLaren et leurs deux pilotes porteront des stickers aux couleurs du géant Coca Cola. Une première en F1 pour cette marque très peu friande de sports mécaniques jusqu’ici. En espérant que les piètres performances des voitures orange ne les dégoûtent pas à tout jamais...