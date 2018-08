À domicile, Stoffel, qui a présenté hier son nouveau casque en hommage au 1er succès de Bruce McLaren sur une McLaren (le 9 juin 1968 à Francorchamps), va livrer un match important ce vendredi matin en essais libres face au jeune Lando Norris qui disposera durant une heure et demie de la monoplace de Fernando Alonso.

Quelles que soient les conditions, notre compatriote n’aura qu’un objectif : devancer le jeune Britannique de 18 ans, champion F3 en titre (il avait gagné les deux courses de Spa l’an dernier) et actuel 2e du championnat de F2, mais surtout Junior McLaren, protégé de Zak Brown et candidat à la succession du Belge. "Je suis meilleur que lui", nous a confié Stoffel. À lui de le prouver au monde entier (et surtout à son team) ce midi à voitures et conditions égales. Du moins on l’espère...

À noter que Lando Norris, une dizaine de kilos plus léger que Fernando Alonso, disposera d’un avantage pondéral équivalent à un dixième au tour.