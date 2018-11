Le Français retrouvera un volant en F1 « à coup sûr » en 2020

L'officialisation de la signature de Robert Kubica avec Williams a mis définitivement fin aux derniers espoirs de revoir Esteban Ocon en F1 la saison prochaine. Le Polonais de 33 ans a repris la piste ce vendredi lors des premiers essais libres et vu le chemin qu'il lui restait à parcourir pour retrouver sa compétitivité d'antan. S'il la retrouve un jour... Le pilote de Cracovie a bouclé 26 tours du circuit d'Abou Dhabi et a été crédité du 20e et dernier chrono à une seconde et demie de son équipier Lance Stroll, pas considéré comme une star...

De son côté, Esteban Ocon s'est distingué avec un 5e chrono. Il ne mérite vraiment pas de se retrouver à pied. Mais ce sera bien le cas vu que le jeune Canadien, fils du nouveau propriétaire de Force India, prendra sa place en 2019.

Du coup, le Français de 22 ans, poulain de Toto Wolff et Mercedes, aura un rôle de réserviste, troisième pilote, ce qui signifie qu'il passera pas mal de temps dans le simulateur (en compagnie de Stoffel Vandoorne) et remplacera un des deux titulaires au cas où ce dernier est indisponible ce qui n'est pas arrivé depuis le retour de Mercedes en F1.

Un pas en arrière clairement pour Ocon pour sans doute mieux revenir. « Esteban sera de retour en F1 dès 2020, c'est sûr à 100%, » s'est avancé Gwen Lagrue, responsable de la filière Mercedes.

Valtteri Bottas sait qu'il va devoir encore relever le niveau de son pilotage et qu'il devra saisir sa dernière chance de jouer le titre mondial en 2019. Car sinon il sera remplacé par le jeune loup tricolore.