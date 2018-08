Superbe troisième samedi lors d'une qualification disputée sous la pluie, Esteban Ocon a failli passer en tête du GP après quelques hectomètres seulement.





" J'ai pris un excellent envol et j'ai viré à la Source à l'intérieur à côté de la Ferrari de Sebastian qui a toutefois bénéficié d'une meilleure traction," a expliqué la " panthère rose". "J'ai pu ensuite prendre l'aspiration et dans la montée vers les Combes on s'est retrouvé quasi à quatre de front. C'était vraiment fun. J'étais tout à l'intérieur. J'ai pu déboîter mais il m'a manqué un mètre au freinage pour passer en tête. Je n'ai pas voulu prendre le risque de m'accrocher et de tout perdre. C'était un peu juste. J'ai préféré lever et du coup j'ai rétrogradé au 4e rang car Sergio était mieux placé pour négocier le virage. Nos 5e et 6e rangs à l'arrivée reflètent notre niveau. Et l'on devrait être très bien aussi le week-end prochain à Monza. Le team a perdu tout ses points suite à son changement de nom, mais en une course on a déjà plus d'unités que Williams et on n'est pas loin de Sauber."