À l’heure où vous lirez ces lignes, le premier Grand Prix de F1 de la saison (départ à 7h10 ce matin) sera sans doute déjà en cours voire terminé. On en saura déjà beaucoup plus sur le rythme de course mais surtout le niveau de fiabilité des différents teams. Samedi, à l’issue de la première qualif de la saison finalement bien disputée sur piste sèche après les averses tombées plus tôt dans la journée, on pouvait déjà tirer un premier bilan sur la hiérarchie en performances pures. Que peut-on bien conclure de cette première séance de l’année ? Débriefing.

Mercedes et Hamilton toujours en mode party

(...)