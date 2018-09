Le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari) partira en pole position, dimanche, lors du Grand Prix d'Italie, 14e des 21 manches du Championnat du monde de Formule 1. Räikkönen a raflé, en 1:19.119, le meilleur temps dans les derniers instants de la troisième partie des qualifications (Q3), samedi, sur le circuit de Monza (5,793 km).

Il aura à ses côtés son équipiers allemand Sebastian Vettel (1:19.280) pour une première ligne 100% Ferrari.

C'est la 18e pole de la carrière de Räikkönen, 38 ans. Le Finlandais et Vettel auront derrière eux les deux Mercedes du Britannique Lewis Hamilton (1:19.294), leader du championnat, et du Finlandais Valtteri Bottas (1:19.656). Au classement du championnat, Hamilton et Vettel sont séparés de 17 points. Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault) a été éliminé en Q1 avec le dernier temps (1:22.085). Son équipier espagnol Fernando Alonso a signé le 13e chrono en Q2 (1:22.568).

A noter que l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) et l'Allemand Nico Hülkenberg (Renault) prendront le départ en fond de grille en raison de pénalités reçues vendredi pour des changements de moteurs au-delà de la limite autorisée par saison. Le Suédois Marcus Ericsson (Sauber) a lui écopé de dix places de pénalité après avoir été contraint de changer de moteur à combustion interne suite à un accident vendredi.

Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 15h10.

Les qualifications du GP de Monza: