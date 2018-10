Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) devra encore attendre au moins une semaine pour décrocher son 5e titre de champion du monde de Formule 1.

Il devait inscrire 8 points de plus que l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) dimanche lors du Grand Prix des Etats-Unis, 18e manche du championnat du monde, sur le circuit des Amériques à Austin. C'est le Finlandais Kimi Raïkkonen (Ferrari) qui s'est imposé, devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Lewis Hamilton, parti en pole position, a terminé 3e juste devant Vettel, ce qui retarde le sacre du pilote anglais de 33 ans. Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) complète le top 5. Stoffel Vandoorne (McLaren) a terminé 13e.

Kimi Raïkkonen a enlevé sa 21e victoire en Grand Prix, la première depuis le GP d'Australie en 2013.

Au championnat, Hamilton est en tête avec 346 points, devant Vettel (276), Raïkkonen (221), Bottas (217) et Vertsappen (191). Vandoorne pointe au 16e rang avec 8 unités.

Lewis Hamilton compte pour l'instant quatre titres mondiaux (2008, 2014, 2015, 2017), tout comme Vettel et le Français Alain Prost. Une 5e couronne lui permettrait d'égaler l'Argentin Juan Manuel Fangio, sacré cinq fois en 1951, 1954, 1955, 1956 et 1957. L'Allemand Michael Schumacher est le pilote le plus titré de l'histoire avec sept titres conquis entre 1994 et 2004.

Le prochain Grand Prix aura lieu le weekend prochain au Mexique.

