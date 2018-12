Seuls huit pilotes sur vingt resteront dans le même baquet

Avec la confirmation en début de semaine de l'engagement du Thaïlandais Alexander Albon chez Toro Rosso et la confirmation du transfert de Lance Stroll dont l'écurie de papa Racing Point (qui changera encore de nom l'an prochain), la grille de Formule 1 2019 est enfin complète. On y retrouve trois revenants (Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi et Robert Kubica) et trois « rookies » issus de la F2 avec le champion George Russell (Williams), Alexander Albon (Toro Rosso) et Lando Norris (McLaren). Ils prennent la place du retraité (Fernando Alonso) et des cinq « recalés » de l'année à savoir Brendon Hartley, Marcus Ericsson, Esteban Ocon, Sergey Sirotkin et bien sûr notre compatriote Stoffel Vandoorne.

Il y a donc douze changements au sein du plateau ce qui est énorme avec encore les transferts de Charles Leclerc (de Sauber à Ferrari), Kimi Raikkonen (de Ferrari à Sauber), Daniel Ricciardo (de Red Bull à Renault), Pierre Gasly (de Toro Rosso à Red Bull), Carlos Sainz (de Renault à McLaren) et Lance Stroll (de Williams à Force India).

La saison 2019 débutera le 17 mars à Melbourne (Australie).

Mercedes

Lewis Hamilton (44)

Valtteri Bottas (77)

Ferrari

Sebastian Vettel (5)

Charles Leclerc (16)

Red Bull

Max Verstappen (33)

Pierre Gasly (10)

Renault

Nico Hülkenberg (27)

Daniel Ricciardo (3)

Haas

Romain Grosjean (8)

Kevin Magnussen (20)

McLaren

Carlos Sainz (55)

Lando Norris (4)

Racing Point

Sergio Pérez (11)

Lance Stroll (18)

Sauber

Kimi Räikkönen (7)

Antonio Giovinazzi (99)

Toro Rosso

Daniil Kvyat (26)

Alexander Albon (?)

Williams

George Russell (63)

Robert Kubica (88)