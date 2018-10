Le Français Esteban Ocon (Force India) et le Danois Kevin Magnussen (Haas), qui avaient signé les 8e et 9e places du Grand Prix des Etats-Unis dimanche, ont été disqualifiés pour des infractions liées à leur consommation de carburant.

Le premier a dépassé le débit d'essence autorisé dans le premier tour, le second a consommé plus que les 105 kg autorisés pendant la course. Leurs sanctions font remonter le Mexicain Sergio Pérez (Force India) de la 10e à la 8e place du classement provisoire de la course et entrer dans les points le Néo-Zélandais Brendon Hartley (Toro Rosso) et le Suédois Marcus Ericsson (Sauber). Treizième de la course, Stoffel Vandoorne échoue donc aux portes des points (11e).