Le patron de l'Ecurie italienne de Formule 1 Ferrari Maurizio Arrivabene a annoncé jeudi soir que la nouvelle monoplace sera officiellement présentée le vendredi 15 février prochain, trois jours avant le début des essais hivernaux à Barcelone (du lundi 18 février au jeudi 21 février, puis du mardi 26 février au vendredi 1er mars).

Le premier Grand Prix aura lieu en Australie, le dimanche 17 mars à Melbourne.

Les pilotes de l'écurie sont depuis 2015, l'Allemand Sebastian Vettel, quadruple champion du monde (2010, 2011, 2012, 2013), et le Monégasque Charles Leclerc, son nouvel équipier, qui remplace le Finlandais Kimi Räikkönen.

La présentation devrait se dérouler à l'usine de Maranello, selon la tradition. Le nom de la voiture restera tout aussi traditionnellement secret jusque là, même ci delui de SF72H circule.

Certes dominé par Mercedes dans les classements des championnats du monde des constructeurs et des pilotes, Ferrari a néanmoins réalisé sa meilleure saison depuis dix ans, avec six victoires, son meilleur total depuis 2008.

Sebastian Vettel a pris la deuxième place du championnat, et Ferrari aussi. Mais des erreurs du pilote numéro un et de l'écurie ont au final fait pencher la balance du côté Lewis Hamilton et de Mercedes.