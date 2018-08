L’Allemand renoue avec le succès à l’issue d’une course marquée par un énorme crash au départ.

Sebastian Vettel a décroché sa première victoire depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne en remportant le Grand Prix de Belgique. C’est la première fois depuis 2013 que l’Allemand s’impose à Spa-Francorchamps. Le pilote Ferrari a fait le plus gros lors du départ quand il a dépassé le poleman Lewis Hamilton (Mercedes) dans la montée de Kemmel. Onze secondes séparent les deux hommes à l’arrivée. Vettel revient à 17 points de son rival britannique au championnat.

Pour le plus grand bonheur des nombreux fans hollandais, Max Verstappen (Red Bull) a pris la 3ème place. Le Hollandais a pris le dessus sur les Force India pour s’assurer du podium avant la mi-course. Valtteri Bottas (Mercedes) termine 4ème après être remonté depuis le fond de grille. Les Force India de Sergio Pérez et Esteban Ocon entrent dans les six premiers. Romain Grosjean (Haas), Kevin Magnussen (Haas), Pierre Gasly (Toro Rosso) et Marcus Ericsson (Sauber) complètent le Top 10.

Le départ du Grand Prix de Belgique a été marqué par un impressionnant carambolage. Nico Hülkenberg (Renault) a raté son départ pour catapulter la McLaren de Fernando Alonso sur la Sauber de Charles Leclerc. Victime collatérale du carton du départ, Daniel Ricciardo (Red Bull) a abandonné sur problème mécanique, tout comme Kimi Räikkönen (Ferrari) qui a perdu toute chance de victoire en étant victime d’une crevaison au départ après avoir été touché par Ricciardo.

Et Stoffel Vandoorne dans tout cela ? Ne pouvant pas lutter avec une McLaren inférieure à la concurrence, le Belge a terminé à la 15ème place après avoir évité les embûches. Le Coutraisien est le dernier pilote classé de ce Grand Prix de Belgique 2018.

Pariez avec Betfirst