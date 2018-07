55e pole pour le pilote Ferrari, Bottas 2e sauve l'honneur de Mercedes

Pour le dernier GP à Hockenheim avant longtemps sans doute, un pilote allemand s'élancera, ce dimanche à 15h10, en pole devant une voiture allemande. La 55e pole pour Sebastian Vettel, la cinquième de la saison, avec un nouveau record du tour en 1.11.212.

Le fier Allemand qui ne s'est encore jamais imposé ici à une demie heure de sa ville d'origine d'Heppenheim s'élancera donc devant Valtteri Bottas avec lequel il s'était accroché au départ du dernier GP de France. Seul représentant de la marque à l'étoile en Q3, le Finlandais a été devancé de 204 millièmes.

Kimi Raikkonen et Max Verstappen se partageront la 2e ligne, tandis que Kevin Magnussen a profité de l'absence de Lewis Hamilton et de Daniel Ricciardo lors de la phase finale des qualifications pour décrocher un beau 5e chrono sur la Haas-Ferrari. Le Danois a devancé son équipier Romain Grosjean. Les Renault du local Nico Hulkenberg et de Carlos Sainz, la Sauber de Charles Leclerc et la Force India de Sergio Pérez complètent le Top 10.





Interrompue durant un petit quart d'heure pour nettoyer un virage recouvert de graviers suite à une sortie de piste de Marcus Ericsson, la Q2 a été remportée par Valtteri Bottas en 1.12.152, soit trois dixièmes et demi de mieux que son compatriote Kimi Raikkonen en Q1.

Seul pour défendre l'honneur de Mercedes en Q3, le Finlandais a devancé de 36 millièmes la Red Bull de Max Verstappen, les deux Ferrari de Vettel et Raikkonen ne pointant pas loin. Les deux Haas, les deux Renault, la Sauber de Charles Leclerc et la Force India de Sergio Pérez sont les autres qualifiés pour la Q3. Onzième, Fernando Alonso est le premier recalé. Il devance la Williams de Sirotkin et la seconde Sauber d'Ericsson.

Condamné à s'élancer en fond de grille depuis son changement de moteur, Daniel Ricciardo n'a pas tourné, pas plus que Lewis Hamilton revenu au stand en scooter à l'issue de la Q1.

Hamilton out en Q1, Vandoorne toujours dernier !





Après une dernière séance d'essais libres tronquée par la pluie, les cartes sont rebattues pour les qualifications, à suivre en direct.

Après la pluie des derniers essais libres, le soleil est revenu pour la séance qualificative. Et coup de théâtre en Q1. Alors qu'il avait signé le 5e chrono, Lewis Hamilton a été prié de s'arrêter d'urgence en bord de piste après une séance de rodéo hors piste : « Stop, stop stop, » lui a répété à plusieurs reprises son ingénieur, sans doute pour ne pas endommager son moteur. Le Britannique a fini par s'exécuter, la mort dans l'âme. On l'a vu ensuite pousser sa monoplace sur quelques dizaines de mètres avant de s'agenouiller, dépité, au chevet de sa Mercedes.

Incapable de revenir au stand et donc de disputer la Q2, Lewis devrait s'élancer 14e suite à la pénalité de Daniel Ricciardo. S'il ne doit pas remplacer son moteur lui aussi...

Pas plus de réussite pour Stoffel Vandoorne dont la situation s'aggrave de jour en jour. Comme vendredi, le Belge n'a pas réussi à faire mieux que vingtième et dernier, à huit dixièmes (un gouffre!) de son équipier Fernando Alonso (14e et donc qualifié pour la Q2). Il a aussi refusé de donner une aspiration à l'Espagnol : « Trop tard, » s'est-il excusé à la radio... On se demande combien de temps cette situation désespérante pour notre compatriote va encore durer.

