L'Espagnol va quitter le monde des GP après dix-sept ans.

Le quatorze était son numéro fétiche. C'est donc aujourd'hui que l'ex-double champion du monde a décidé d'annoncer qu'il mettrait définitivement un terme à son engagement en F1 fin de cette saison.

« J'ai pris ma décision il y a quelques mois déjà et, malgré les efforts de certains, je n'ai pas changé d'avis, » a déclaré l'Espagnol. « Il est temps pour moi de tirer ma référence en remerciant toutes les personnes ayant contribué à une carrière qui m'aura amené beaucoup de succès. »

Le retrait de « Nano » est plutôt une bonne nouvelle pour son équipier actuel Stoffel Vandoorne. Carlos Sainz Jr, délaissé par Renault qui lui a préféré Daniel Ricciardo mais toujours sous contrat Red Bull, est le plus souvent cité comme son successeur chez McLaren. Mais le Belge aurait désormais plus de chance de conserver sa place même si Lando Norris, sous contrat McLaren, attend son tour et si Esteban Ocon risque aussi de se retrouver sans volant.

Présent cette fin de semaine à Silverstone pour défendre son leadership en WEC, on sait déjà que Fernando Alonso poursuivra la Super Saison avec Toyota l'an prochain. Il est désormais plus que probable qu'il s'engagera en parallèle en IndyCar avec l'objectif principal de remporter les 500 Miles d'Indianapolis et donc la célèbre triple couronne. Plus d'infos suivront.