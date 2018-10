Il est considéré comme le digne successeur de Lewis Hamilton au rang des champions britanniques de Formule 1. Actuel leader du championnat de Formule 2, George Russell a été confirmé chez Williams à partir de la saison prochaine. Ce protégé de Mercedes a signé un contrat portant sur plusieurs saisons et remplacera Lance Stroll dont la confirmation de son arrivée chez Racing Point Force India n'est qu'une question de temps.

Russell est le premier pilote anglais depuis Jenson Button en 2000 à défendre les intérêts de l'illustre équipe basée à Grove. Son arrivée s'accompagne évidemment d'une réduction de la facture moteur pour Mercedes qui soutient Russell depuis janvier 2017 et le GP3 où il a décroché le titre.

"C’est un grand honneur de rejoindre une équipe aussi prestigieuse que Williams," indique-t-il. "La Formule 1 est un rêve depuis longtemps. Je regardais les courses quand j’étais petit. C’est incroyable de me dire que je serai sur la grille aux côtés de pilotes que j’ai admirés pendant des années. J’aimerais remercier Claire et toutes les personnes chez Williams pour leur confiance en prenant cette décision, tout comme Toto Wolff et l’équipe Mercedes pour leur soutien en GP3 et en Formule 2."

"Je suis terriblement impatient de commencer à travailler à Grove et de faire mes débuts en tant que pilote de Formule 1. J’ai hâte d’être à Melbourne l’an prochain pour rejoindre Williams dans ce qui sera, nous l’espérons tous, le début d’une nouvelle aventure passionnante."

La titularisation de Russell marque plus que probablement la fin des derniers espoirs pour Esteban Ocon d'être sur la grille de départ d'un Grand Prix l'an prochain. Le Français serait logiquement cantonné à un rôle de réserviste, dans l'espoir qu'une place se libère pour 2020. Et pourquoi pas chez Mercedes si Valtteri Bottas ne répondait pas aux attentes de ses employeurs.