Le Finlandais motivé pour gagner la dernière de la saison et subtiliser la 3e place du championnat à son compatriote Kimi Raikkonen faisant ses adieux à Ferrari.

Alors que l'on attendait plutôt Lewis Hamilton, c'est Valtteri Bottas qui a signé le meilleur chrono de cette première journée d'essais libres à Abou Dhabi, théâtre du dernier GP de la saison.

Le Finlandais a devancé de 44 millièmes seulement la Red Bull-Renault de ce diable de Max Verstappen, le plus rapide en matinée. Et aura pour objectif de décrocher sa première victoire de l'année sur un circuit où il s'est déjà imposé par le passé. Et également d'essayer de coiffer sur le fil son compatriote « Iceman » pour la 3e marche du podium du championnat. « Cela m'éviterait de devoir aller à la remise des prix de la FIA, encore un voyage, » a plaisanté Kimi sur le sujet. Avec 14 points d'avance sur VB, Raikkonen pourrait se contenter d'une 4e place en cas de succès de Bottas.

Daniel Ricciardo, troisième à 192 millièmes juste devant la seconde Mercedes de Lewis Hamilton (ce dernier arbore un numéro 1 sur sa monoplace), confirmait la bonne tenue des Red Bull.

Les Ferrari de Kimi Raikkonen (il roulera dans la Sauber dès la semaine prochaine) et de Sebastian Vettel suivaient aux 5e et 6e rangs à deux et trois dixièmes. Pas loin donc. Voilà qui promet une belle bagarre pour la pole samedi.

Romain Grosjean était une nouvelle fois le meilleur de la division 2 aux commandes de sa Haas-Ferrari. Le Français devançait la Renault de Nico Hulkenberg, la seconde Haas de son équipier Kevin Magnussen, la Racing Point Force India d'Esteban Ocon complétant le Top 10.

Pour son dernier GP, Fernando Alonso a signé le 13e chrono à 1.489 du meilleur temps, bien loin devant son équipier belge Stoffel Vandoorne (18e à 2.702 devant les deux Williams) il est vrai longtemps immobilisé à son stand.