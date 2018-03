Troisième du championnat 2017 après avoir signé ses trois premiers succès en F1, le dernier en toute fin de saison à Abu Dhabi, Valtteri Bottas a rempli sa mission l’an dernier.

Appelé à remplacer le champion en titre Nico Rosberg au pied levé, le Finlandais a vite pris ses marques, aidé Mercedes à décrocher la couronne des constructeurs et joué quand il le fallait le jeu de son équipier Lewis Hamilton.

Un bon petit soldat donc. Mais a-t-il la carrure d’un général capable d’emmener une armée, peut-il être un numéro 1, rivaliser sur un championnat avec Lewis Hamilton et briguer le titre mondial comme l’avait fait son prédécesseur allemand ? De la réponse à cette question dépend sans doute son avenir au terme de cette année vérité donc pour le peu charismatique pilote de 28 ans. "Valtteri va devoir hausser encore d’un cran son niveau de pilotage et de gestion d’un week-end," affirme d’ailleurs son boss mais aussi manager Toto Wolff. "C’est sa deuxième saison chez nous. Il connaît la voiture, l’équipe. On veut le voir plus régulièrement aux avant-postes, batailler avec Lewis pour la pole ou la victoire. Si c’est le cas, il conservera son baquet. Dans le cas contraire, on tiendra compte du fait qu’il n’a plus d’excuse…"

Si cela, ce n’est pas mettre la pression ! Daniel Ricciardo et Esteban Ocon sont les deux principaux prétendants à un siège que Bottas se voit bien conserver. "Je sais que je possède l’une des deux meilleures places actuelles en F1 et je compte bien la garder," assure le placide Nordique. "Certes les attentes sont plus grandes ce qui est logique. Mais je me sens aussi plus fort, dans ma tête et dans la voiture. Je suis calme, plus serein. Je sais à quoi m’attendre. Je n’ai plus tout à découvrir. J’ai eu le temps de recharger mes batteries pendant les vacances, de penser à tout cela et je sais que je vais encore m’améliorer, gagner des courses."

Pour sa sixième saison en F1, Bottas doit littéralement exploser s’il veut avoir la chance de succéder un jour à ses compatriotes Mika Hakkinen, Kimi Raikkonen ou Nico Rosberg. "Je possède à côté de moi la meilleure référence, le meilleur exemple. Battre Lewis à armes égales est tout sauf facile. Mais c’est possible si on est à 100 %. Notre W09 est meilleure que celle de l’an dernier et je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas me battre pour le titre mondial. Mon objectif pour 2018 est haut. Si je parviens à l’atteindre ou si je m’en rapproche, mon futur sera assuré," confessait-il avant de partir à la faute hier au début de la Q3 et de crasher lourdement sa monoplace dans le mur. "Je suis très déçu. Ce n’est évidemment pas le début que j’attendais. J’ai mordu un peu dans l’herbe à l’intérieur et j’ai perdu le contrôle. Je vais tout donner pour remonter le plus haut possible."

Cela ne pouvait pas démarrer plus mal pour Valtteri. Pour sa deuxième année chez Mercedes, Bottas va devoir doubler un max. Ou alors il risque de devoir quitter une bonne étoile déjà bien plantée ce samedi…