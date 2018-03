Feu vert

-48e victoire très chanceuse de Sebastian Vettel profitant de la Virtual Safety Car déployée suite à l’arrêt de Grosjean pour effectuer son arrêt après tout le monde et passer de la 3e à la 1ère place.

-Belle course de Kimi Raikkonen devant son équipier aux essais et en début de course et résistant en fin de GP à la pression de Ricciardo pour monter sur le podium et offrir la première place constructeurs à Ferrari.



(...)