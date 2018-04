Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Kimi Raïkkönen, Daniel Ricciardo et Max Verstappen. Les candidats ne manquent pas pour partir de la position de pointe dimanche. Suivez la séance qualificative en direct.

En 2018, s'il y a bien un élément qui contraste avec la saison dernière, c'est l'incertitude du résultat, caractéristique principale de la chose sportive. Cette cuvée de la saison de Formule 1 est ainsi bien plus ouverte que les derniers millésimes, ce qui tend à redonner de la crédibilité à une discipline en quête de renouveau.

Après deux semaines de break, le cirque de la Formule 1 revient aux portes de l'Europe.

Le circuit urbain de Bakou, théâtre de ce quatrième rendez-vous, fait la part belle à la vitesse de pointe et à un appui minimum. Mais le passage dans la cité médiévale de la capitale de l'Azerbaïdjan requiert pour sa part toute l'habilité des pilotes pour placer adroitement leur monoplace entre les murs, très proches dans ce secteur sinueux.

A ce petit jeu, qui parviendra à combiner au mieux ces deux éléments pour décrocher la pole en vue de la quatrième course de la saison ? Les candidats sont nombreux, au nombre de six plus précisément. A savoir les deux pilotes Mercedes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, leurs rivaux de Ferrari Sebastian Vettel et Kimi Raïkkönen, ainsi que les outsiders de Red Bull Daniel Ricciardo et Max Verstappen.

Après des séances d'essais libres compliquées, Stoffel Vandoorne devra pour sa part élever le rythme pour ne pas être distancé par Fernando Alonso.

Vettel prend les devants lors des derniers essais libres

L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), leader du championnat du monde, s'est montré le plus rapide de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan samedi sur le Circuit urbain de Bakou (6,003 km). Il a bouclé son meilleur tour en 1:43.091 et précède la Mercedes du Britannique Lewis Hawilton (1:43.452) et son équipier finlandais Kimi Räikkönen (1:43.493).

L'Espagnol Fernando Alonso, équipier de Vandoorne, est 11e (1:44.763). Vandoorne a dû se contenter du 18e chrono (1:45.505).

Hülkenberg (Renault) pénalisé de 5 places pour changement de boîte de vitesse

L'Allemand Nico Hülkenberg (Renault) devrait être pénalisé de cinq places sur la grille du Grand Prix d'Azerbaïdjan dimanche à Bakou, après avoir été contraint de changer sa boîte de vitesse samedi après la troisième séance d'essais libres.

"Ce changement de boîte de vitesse est intervenu avant que six courses d'affilée ne se soient déroulées", ont indiqué dans un communiqué les commissaires de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), ce qui entraîne normalement une pénalité de cinq places.

Actuellement 7e du championnat avec 22 points, Hülkenberg s'est élancé du septième rang sur la grille lors des six dernières courses.

Le pilote de 30 ans, qui a pris le départ de 138 Grand Prix depuis 2010, possède le record du plus grand nombre de courses disputées en Formule 1 sans être jamais parvenu à monter sur le podium.

