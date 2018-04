Deuxième séance d’essais libres dépourvue d’incidents à Bako.

Il n’avait échoué qu’à 35 millièmes de seconde du chrono de référence de Valtteri Bottas lors de la 1ère séance d’essais libres du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Daniel Ricciardo (Red Bull) s’est hissé au sommet de la hiérarchie lors de la session du vendredi après-midi. Crédité d’un chrono de 1:42.795, l’Australien devance Kimi Räikkönen (Ferrari) qui n’a concédé que 69 millièmes sur Honey Badger.

Après sa sortie du matin, Max Verstappen (Red Bull) a couvert 27 tours cet après-midi et a réalisé le 3e chrono. Les Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton complètent le Top 5. Fernando Alonso (McLaren), Esteban Ocon (Force India), Carlos Sainz (Renault), Kevin Magnussen (Haas) et Nico Hülkenberg (Renault) rentrent dans les dix premiers.

Du côté de Stoffel Vandoorne (McLaren), cela ne va pas mieux. Déjà 19e de la 1ère séance, le Belge a réalisé à nouveau le 19e chrono cet après-midi. Il a concédé 2.493 sur Daniel Ricciardo.