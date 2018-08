Avec la pluie en début de session puis une piste séchante vers la fin, on a assisté à une première séance libre très animée avec de nombreux changements de leaders.

Pour décrocher le meilleur temps, il fallait rouler durant les dernières minutes et passer le dernier la ligne de chronométrage. C'est précisément ce qu'a fait Sergio Pérez pour décrocher le meilleur temps de cet EL1, 55 centièmes devant la Ferrari de Kimi Raikkonen et 59 plus vite que son équipier chez Racing Point Force India Esteban Ocon.





Actuellement toujours sans volant pour 2019, Brendon Hartley s'est fait remarquer en signant le 4e meilleur chrono (il a même pointé en tête à quelques minutes du drapeau à damier) aux commandes de sa Toro Rosso devant ses équipiers Ricciardo, Gasly et Verstappen.





Dans son stand en fin de séance, Lewis Hamilton a dû se contenter d'un anecdotique 11e temps, Fernando Alonso du 14e, Sebastian Vettel pointant au 17e rang à plus de trois secondes.





Remplaçant de Stoffel Vandoorne pour cette séance matinale, le jeune Lando Norris n'a pu profiter des conditions pour s'illustrer puisqu'il a dû se contenter du 20e et dernier temps à plus de 4 secondes de Pérez. Notre représentant prendra pour la première fois la piste à 15h et espère que d'ici-là quelques averses viendront à nouveau inonder la piste milanaise.