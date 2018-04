Déjà un coup de théâtre lors de cette première séance de roulage dans le désert de Sakhir.

Dans une séance où les équipes ne cherchent généralement pas la vitesse pure, c’est une Red Bull qui a été la plus rapide lors de la 1ère séance d’essais libres du Grand Prix de Bahreïn. Daniel Ricciardo a signé le meilleur temps en 1:31.060, sa RB14 étant équipées des pneus tendres reconnaissables à leurs flancs jaunes. Valtteri Bottas (Mercedes) termine 2e de la session, à 0.304 de l’Australien.

Les Ferrari SF71-H ont signé les 3e et 4e chronos. Kimi Räikkönen (+ 0.398) a devancé Sebastian Vettel (+ 0.410). Derrière, c’est le gouffre. Lewis Hamilton (Mercedes) est ainsi 5e à 1.212 devant la Haas de Romain Grosjean (+ 1.456) et la Toro Rosso de Pierre Gasly (+ 1.719). Carlos Sainz (Renault), Kevin Magnussen (Haas) et Nico Hülkenberg (Renault) complètent le Top 10.

Du côté de Stoffel Vandoorne (McLaren), on s’est contenté du 13e chrono lors de cette 1ère séance. Le Belge pointe à 2.304 du temps de référence. Son équipier Fernando Alonso est 11e. Début de week-end catastrophique en revanche pour Max Verstappen (Red Bull) qui s’immobilisait en bord de piste après seulement deux tours. Un problème moteur serait à l’origine de la faillite de sa RB14.

Deuxième séance d’essais libres à 18 heures locales (17 heures en Belgique).