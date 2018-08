Nouvelle séance catastrophique pour le Belge, bon dernier sur ses terres.

Stoffel Vandoorne a de nouveau bu le calice jusqu’à la lie lors de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix de Belgique. Comme dans la session matinale, le pilote McLaren a terminé bon dernier avec un chrono en 1:46.496, à plus de 3 secondes des meilleurs !

Toujours en mediums alors que les autres pilotes utilisaient des tendres et des super-tendres, le Belge a perdu plus de 25 minutes suite à un changement de fond plat. Ensuite, il a eu droit à une monoplace trop sous-vireuse, presque inconduisible. Et pour couronner le tout, son équipe a fait le choix hasardeux de le faire rentrer à chaque fois qu’il s’apprêtait à réaliser un chrono potable. McLaren, c’est magique !

A trois secondes et autant d’années lumières de là, Kimi Räikkönen a prouvé la bonne forme des Ferrari en réalisant le meilleur temps en 1:43.355. Le Finlandais a précédé les Mercedes de Lewis Hamilton (+0.168) et Valtteri Bottas (+0.448). Auteur du meilleur chrono dans la 1ère séance, Sebastian Vettel (Ferrari, +0.774) est 5e derrière Max Verstappen (Red Bull, +0.691).

Le Top 10 est complété par Daniel Ricciardo (Red Bull, +0.895), Sergio Pérez (Force India, +1.307), Carlos Sainz (Renault, +2.126) et les Sauber de Marcus Ericsson (+2.182) et Charles Leclerc (+2.267).

Les F1 reprendront la piste demain à l’occasion de la 3e séance libre qui débutera à 12h00.